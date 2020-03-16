Пока короновирус атакует человечество в глобальном масштабе, и тревожные сообщения СМИ напоминают сводки боевых действий с фронтов, в Грузии происходит радостное событие, вселяющее чувство глубокой удовлетворенности и оптимизма. На военной базе министерства обороны «Крцаниси» под Тбилиси на территории совместного с НАТО учебного центра JTEC началось строительство нового командно-штабного центра. Об этом радостно сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства. Чтобы лишний раз подчеркнуть значимость этих событий отмечается, что в церемонии начала строительства центра командно-штабных учений, которое должно завершиться в 2021 году, принял участие сам министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Новый командно-учебный центр примет военные учения НАТО-Грузия уже в 2022 году.

Зачем это нужно поведал миру ставший звездой этого нескончаемого политического сериала американский конгрессмен Адам Кинзингер. Сделал это он в подкомитете по делам Европы и Евразии комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам. Там проходили слушания на очень интересную тематику — «Замороженные конфликты Путина».

По заявлению конгрессмена, Грузия и Украина являются союзниками США с момента обретения независимости, и теперь они вынуждены справляться с провокациями Российской Федерации. Многие, возможно, помнят замечательную сказку про королевство кривых зеркал, в которых черное смотрелось белым, ложь правдой, а зло добром. Адам Кинзингер явно находится по ту сторону зеркала, и его речи об этом убедительно свидетельствуют:

«Россия вторглась в обе страны, опасаясь, что к дверям подступят свобода и демократия. И Украина, и Грузия выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества с Западом, особенно с НАТО. Путин вторгся, чтобы предотвратить установление демократических ценностей в регионе, однако эта тактика была в корне ошибочной».

Отличительной чертой западных политиков становится то, что они явно не понимают смысла собственных слов. «Птичий язык» заменяет здравые рассуждения. Вот и сейчас, коль путинская тактика предотвращения установления демократических ценностей в регионе оказалась ошибочной, значит регион именно ему и обязан этими самыми ценностями! Какие тогда к нему претензии? Западный обыватель, к сожалению, особым интеллектом не блещет, и слова о вторжении у него ассоциируются с тем, как Путин на белом коне едет по Крещатику и проспекту Руставели, а за ним босиком и в цепях, подгоняемые ударами бичей, бегут плененные украинские и грузинские демократы.

Вот так выглядит действительность в кривом зеркале. В реальности же к дверям России подступили не свобода и демократия, а конкретные натовские армии, которые растут как грибы после дождя, подрывая безопасность в регионе словно вредоносный вирус. Это ведь не Россия, угрожая, движется на Запад, а Запад уже в который раз ползет на Восток. Россия хорошо помнит лето 41 года, и глупо надеяться, что она допустит его повторения, а вот Западу не стоит забывать май 45-го, сколь бы не хотелось ему это сделать.

Кинзингер, говоря о многом, обошел стороной самый важный аспект. Коль Украина и Грузия такие хорошие союзники США и НАТО, то почему они до сих пор не стали членами Североатлантического альянса? Почему Запад уподобил эти страны простодушным девушкам, с которыми гуляют вовсю, а вот жениться и не собираются.

Не обошел американский конгрессмен стороной и Абхазию с Южной Осетией:

«Открытая вражда между Россией и Грузией продолжается с момента распада Советского Союза. Раздача Путиным гражданам Грузии паспортов в 2002 году создала почву для российской интервенции в 2008 году. Сейчас мы наблюдаем оккупированные Россией территории в Южной Осетии и Абхазии, а также медленный сдвиг границы для оккупации еще большей территории Грузии. Многие этнические грузины из этих регионов бежали из-за угрозы преследования, а некоторые погибли из-за недостаточного медицинского обеспечения на этих территориях».

Оказывается, во всем виноват Путин с раздачей паспортов. А задуматься над тем, почему граждане Грузии с таким энтузиазмом получали и продолжают получают российские паспорта, для новоиспеченных «друзей Грузии» совершенно непосильная интеллектуальная задача. В братоубийственной войне обе стороны являются жертвами, в ней нет победителей, в ней все проигравшие! Этому конфликту кровавую окраску придали еще меньшевики, которые всегда были союзниками Запада — то кайзеровской Германии, то Антанты. Продолжили это кровавое дело следующие питомцы Запада, любовно выпестованные им. Это и антисоветский диссидент Звиад Гамсахурдия, который повел на Цхинвали многотысячную толпу, публично называя осетин трусами, дикарями, мусором, который надо вымести за Рокский тоннель. Он прямо заявлял, что осетины должны смириться и ассимилироваться или убираться с этой земли. Все это в той же мере касалось и абхазов. Могли бывшие автономии это забыть? Нет!

Могли они забыть, как другой вашингтонский выкормыш Мишико Саакашвили объявил перемирие и через час обрушил на спящий Цхинвал огненный смерч? Это было в августе 2008 года, а первая проба крови состоялась еще и в 2004-ом. Неужели эти господа не знают, что называть кого-то оккупантом, имеют право только люди, живущие на этой территории. Российская оккупация станет фактом только когда ее таковой признают Сухум и Цхинвал, а не Тбилиси, Вашингтон и Брюссель.

А известно ли американскому конгрессмену, какое количество американских бомжей, ночующих на улицах США, «погибает из-за недостаточного медицинского обеспечения?» А что, если вопрос об оккупации своей страны поднимут уцелевшие потомки загнанных в резервации апачей, команчей, семинолов, пауни и сиу? Вот тут-то и доказывать ничего не надо. Потомок агрессивных оккупантов — Кинзингер возомнил себя вершителем судеб народов Евразии. В итоге мы и видим американские оккупационные войска в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и дальше по списку по всему глобусу. Надо вручить власть своему марионеточному правительству, все средства хороши — от «цветных революций» до прямых вторжений с убийствами неугодных глав государств. Разве Россия так проводит свою политику?

При этом американские войска автоматически приписывают себе право оставаться на захваченных территориях, если там есть «любимая» нефть или другие ценности (желательно — не моральные, а материальные), как об этом совсем недавно откровенно заявил президент США Дональд Трамп. Поэтому натовские войска, которые накапливаются по периметру российских границ, должны постоянно наращивать свою боевую силу, повышать свое мастерство и проводить соответствующие военные маневры. Особенно усердствует на этом направлении важнейший союзник Грузии и Украины — Польша, которая хочет стать форпостом Запада в рамках параноидальной идеи защиты от мифического нападения с Востока и обогнать в услужливости Вашингтону Германию и Францию.

11 марта 2020 года посол США в Польше Жоржетта Мосбахер, а при ней президент Польши Анджей Дуда вместе со всем высшим польским военным руководством в лице министра обороны Мариуша Блащака, начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейча посетили полигон Дравско Поморске, на котором развернуты американские и польские подразделения для проведения учений Defender Europe — 20. Кого здесь только нет — и «спартанцы», и 9-ая бригада панцирной кавалерии имени короля Стефана Батория польской механизированной дивизии (польское руководство вообще любит звучные имена, что отражается в названиях польских дивизий-имени Яна Собесского, Казимежа Ягеллончика и т. д.) Одни должны преодолевать водное препятствие, а поляки, изображающие русских, будут атаковать с востока.

Но жизнь вносит свои коррективы. Проведение маневров в условиях пандемии коронавируса чревато серьезнейшими последствиями — «Защитник Европы — 20» может легко превратиться в ее могильщика. Поэтому количество военнослужащих США будет резко сокращено, так как «охрана здоровья американских сил, а также их союзников и партнеров является главной заботой США». Очевидно, эта благостная цитата американского командования является отражением в кривом зеркале шизофренического желания перевести «замороженные конфликты» в стадию кровавой мировой бойни. На этом фоне НАТО гораздо большая опасность для человечества, чем все вирусы, вместе взятые. Пора это понять и руководству Грузии с Украиной, и других стран-сателлитов, летящих как мотыльки на огонь.

Ираклий Чхеидзе (Тбилиси)