Когда мир признает Крым российским

Парламентарии и эксперты увязывают это с решением проблем Донбасса и сменой режима в Киеве

События «крымской весны» задали долгосрочный вектор внутренней и внешней политики России, а неприятие Крыма и Севастополя российскими странами Запада давно не является определяющим условием для развития нашей страны. В канун шестилетия крымского референдума и присоединения полуострова к России законодатели и эксперты сошлись во мнении — признание Крыма произойдёт одновременно с преодолением всех последствий вооружённого госпереворота на Украине.

Ты космос, Крым!

Что сегодня означают события «крымской весны» 2014 года для Крыма сегодняшнего? Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что если бы «весны» не было, то полуостров «горел» бы, как Донбасс все последние годы. «Главное достижение для нас, поверьте, — жить в под мирным небом, — заверил парламентарий-крымчанин, который шесть лет назад являлся одним из лидеров крымского Народного ополчения. — При этом есть и успехи, которые видны даже из космоса — Керченский мост, например. Кроме того, у нас идёт настоящий строительный бум — уже возведено и продолжает строиться огромное количество объектов инфраструктуры, тысячи квадратных метров в год. Всем крымчанам очевидно, что качество жизни у нас серьёзно выросло с того времени, как мы вернулись в Россию».

События шестилетней давности определили не только жизнь конкретной территории, но и дальнейший путь России. Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев уверен, что референдум 16 марта и подписание 18 марта Владимиром Путиным в Кремле договора о присоединении Крыма и Севастополя к РФ создали «формулу Русского мира» — когда самые широкие народные интересы вошли в полное согласие и гармонию с державной политической волей.

Не случайно, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский сравнил переживания россиян тех событий с эмоциями после полёта в космос Юрия Гагарина в 1961 году. «И то, и другое стало опорами нашей истории. Именно события в Крыму и Севастополе шесть лет назад определили, что будет происходить с Россией в ближайшем будущем, нашу внутреннюю и внешнюю политику. Замечу, что претензии к тому, что Крым был присоединён к России неправомерно, не имеют под собой оснований — с точки зрения международного права это «чистый» случай, когда народ реализовал своё право на самоопределение в полном соответствии с международным правом», — убеждён эксперт.

Когда завершится «русская весна»

Среди причин, по которым люди смогли выразить свою волю — нарушение этнокультурных прав крымчан, когда на время русский язык на Украине выводился из употребления, постоянная дискриминация жителей полуострова с точки зрения отсутствующей господдержки. При этом Олег Неменский считает крайне важным не ссылаться на прецедент Косова — албанцы, в отличие от Крыма, буквально с кровью отодрали святую для сербов землю и ни о каком референдуме среди жителей там и речи не шло.





При этом Крым остаётся важнейшим геополитическим фактором — это касается и его исторической роли, как купели Крещения Руси, и его статуса как узлового логистического центра, и как опорного форпоста России на Чёрном море. А его «русскость» являлась настолько очевидной, что всегда признавалась даже укронационалистами и становилась поводом для постоянной ненависти к крымчанам и севастопольцам.

При этом возможность международного признания Крыма напрямую связана с кризисом государственности на Украине. Как отметил Сергей Пантелеев, такие схемы, как сегодня на Украине, долго не живут — когда управление государством отдаётся на внешний уровень при одновременном олигархическом диктате. «Вопрос признания Крыма как части России лежит в плоскости преодоления украинского кризиса — через осознание людей, куда их привели власти, совершившие вооружённый госпереворот в Киеве. Уверен, что в обозримом будущем выбор Крыма, Севастополя и Донбасса станет главным ориентиром для большинства украинцев — только таким образом «Русская весна» будет завершена вместе с признанием Крыма», — считает политолог.





Один из узловых моментов здесь — признание Донбасса как особой территории. Пока что право людей с юго-востока на собственное мнение презирается — и это, как отмечают политологи, губит государственность на Украине. «Националисты утверждают, что если они пойдут на такой диалог, то государство распадётся ещё быстрее. И в этом они правы. Но есть два пути — либо расходиться миром, либо через большое горе. И мы сегодня понимаем, что Москва, признав право Крыма на присоединение к России, поставила Украину в печальное положение — когда её собственный яд начинает разъедать украинскую государственность», — заметил Олег Неменский.

Коронавирус туристов от Крыма не отпугивает

Новая пандемия, объявленная ВОЗ, неизменно приведёт к резкому сокращению поездок россиян за рубеж в период грядущих летних отпусков. А как скажется мировая истерия вокруг коронавируса на туристическом потоке в Крыму? С одной стороны, курорты полуострова ещё с советских времён по праву считались всесоюзной здравницей, с другой — концентрация отдыхающих может кого-то отпугнуть.





Михаил Шеремет считает, что даже в условиях повышенной тревожности Крым не может стать территорией отчуждения. Эти земли всегда славились своим климатом — есть здесь и леса, и горы, и море. Недаром врачи говорят, что человека на полуострове способна излечить сама природа. «Есть у нас существенное отличие от других регионов — климат на полуострове жаркий и сухой, что препятствует распространению инфекций. В отличие от других морских побережий, где воздух обладает повышенной влажностью. Поэтому Крым, скорее всего, станет «точкой сбора» туристов и, не исключаю, одним из самых безопасных мест в мире», — убеждён депутат.