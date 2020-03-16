Коронавирус «отложил» судебный процесс над премьер-министром Израиля

Начало судебного процесса над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинениям в коррупции и мошенничестве, перенесено из-за распространения в стране коронавируса нового типа (Covid-19). Процесс, который должен был начаться в ближайший вторник, 17 марта, пока отложен на конец мая. «Ввиду распространения коронавируса и согласно инструкциям, ограничивающим работу судов только срочными делами, решено перенести первое заседание на 24 мая», — говорится в коммюнике суда в Иерусалиме, опубликованном в воскресенье, 15 марта.

Накануне министр юстиции Израиля Амир Охана издал распоряжение о переходе судов еврейского государства на работу «в режиме чрезвычайной ситуации» на ближайшие 24 часа с возможностью продления. Как сообщило издание The Jerusalem Post, согласно этому распоряжению все несрочные судебные заседания, за исключением слушаний о залоге и слушаний в Верховном суде Израиля, должны быть перенесены.

Биньямин Нетаньяху — первый глава правительства Израиля, которому было предъявлено обвинение и чье дело было передано в суд в ходе исполнения им премьерских полномочий. Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и обмане общественного доверия по трём уголовным делам.

В эти дни лидер правой партии «Ликуд» и действующий глава правительства ведёт переговоры о формировании нового правительства после прошедших 2 марта парламентских выборов. В субботу, 14 марта, премьер снова призвал своих политических оппонентов к срочному формированию «правительства национального единства» для противодействия кризису, вызванному распространением коронавируса. Кроме того, Нетаньяху объявил о новых чрезвычайных санитарных мерах, включающих закрытие как минимум до 19 апреля большинства ресторанов и торговых центров по всей стране. Ранее в Израиле уже закрыли детские сады, школы и университеты.

По данным на 15 марта, число случаев заболевания Covid-19 в стране достигло 200 человек.