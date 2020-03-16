Криштиану Роналду переделает свои отели в бесплатные больницы для зараженных коронавирусом

Криштиану Роналду готов отдать свои португальские гостиницы для размещения больных коронавирусом. Более того, футболист собирается самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать в этих клиниках.

В начале марта 35-летний Криштиану Роналду улетел на Мадейру проведать маму, которая недавно перенесла инсульт. Футболист не планирует покидать Португалию до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не поутихнет. По словам спортсмена, он держит всю семью на карантине.

Также нападающий «Ювентуса» заявил, что поможет португальским жителям в борьбе с пандемией. Так, Роналду готов предоставить сеть своих отелей по стране для переоборудования в специальные больницы. Как подчеркнул футболист, услугами можно будет воспользоваться бесплатно. Более того, он лично намерен платить медицинскому персоналу и рабочим.

«Мир сейчас переживает трудный момент, требующий от нас повышенного внимания и заботы друг о друге. Сегодня я говорю не как футболист, а как сын, отец, человек, вокруг которого происходят события, затронувшие остальной мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей, они помогут разобраться с ситуацией», — написал Криштиану в личном блоге.





Спортсмен добавил, что искренне сочувствует тем, кто борется с коронавирусом.

Отметим, что на прошлой неделе коронавирус обнаружили у одноклубника Роналду. Даниэле Ругани стал первым футболистом у которого выявили вирус нового типа. По словам Криштиану, то, что произошло с его коллегой, подвигло многих задуматься о своем здоровье. «Хочу обратиться к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом, например, моего товарища по команде Даниэле Ругани. Поддерживаю невероятных людей — врачей, которые подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасти других», — подчеркнул Роналду.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около шести тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тысяч. На данный момент в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Getty Images, Instagram