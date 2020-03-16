Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины

Работа по подсчету ущерба от пребывания Крыма в составе Украины подходит к концу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. В свою очередь, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявлял, что сумма ущерба от пребывания Крыма в составе Украины по самым скромным оценкам составит порядка 2,5 триллионов рублей.