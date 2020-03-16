Кто родился 16 марта

Сергей Викторович Чижов (56 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Основатель и руководитель воронежской Ассоциации по развитию экономики «Мегаполис» (с 2003 года — Ассоциация «Галерея Чижова»), куда вошло более 20 предприятий области. Являлся депутатом муниципального совета Воронежа и Воронежской областной думы. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Евгений Владимирович Куйвашев (49 лет), губернатор Свердловской области. Был главой поселка Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа, заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве -заместителем главного судебного пристава Москвы. Возглавлял городские администрации Тобольска и Тюмени. Занимал должности заместителя полномочного представителя, полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе.

В мае 2012 года Законодательное Собрание Свердловской области утвердило Евгения Куйвашева на посту губернатора региона по представлению Президента РФ. 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах главы области, набрав 62,16% голосов избирателей.

Алексей Самбуевич Цыденов (44 года), глава Республики Бурятия. Работал на предприятиях железнодорожного транспорта, в частности в ООО «Дальнефтетранс» и ОАО «Дальневосточная транспортная группа». Занимал должности заместителя директора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ, заместителя директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, являлся заместителем министра транспорта РФ.

В феврале 2017 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия. 10 сентября 2017 года победил на выборах главы региона. За Алексея Цыденова проголосовали 87,43 % избирателей.

Йенс Столтенберг (61 год), генеральный секретарь НАТО. Занимал посты министра торговли и энергетики, а также финансов Норвегии. В 2000-2001 и 2005-2013 годах возглавлял правительство страны.

В 2014 году Совет НАТО назначил Столтенберга генеральным секретарем организации.

Пётр Олегович Авен (65 лет), председатель Совета директоров банковской группы «Альфа-Банк». Работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте системных исследований Академии наук СССР. Был советником Министерства иностранных дел СССР. Возглавлял Министерство внешних экономических связей РФ и являлся представителем Президента РФ по связям с индустриально развитыми странами («семеркой»).

В 1993 года Петр Авен создал и возглавил финансовую консультационную компанию «ФинПА» («Финансы Петра Авена»). В 1994 году он занял должность президента Альфа-Банка. С июня 2011 года является председателем Совета директоров Банковской группы «Альфа-Банк».

В 2019 году Пётр Авен занял 21-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его личное состояние оценивается в 5,2 миллиарда долларов (по версии журнала Forbes).

Сергей Юрьевич Юрский (1935-2019), советский и российский актёр и режиссёр. Народный артист РСФСР. Был актёром Большого драматического театра им. М. Горького (ныне — Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова). В 1978 году был принят в труппу Театра им. Моссовета. Среди театральных работ актёра роли в спектаклях: «Три сестры», «Король Генрих VI», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Орнифль, или Сквозной ветерок», «Полонез, или Вечер абсурда», «Предбанник» и другие.

В качестве режиссёра Сергей Юрский поставил спектакли «Тема с вариациями», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Похороны в Калифорнии» и ряд других постановок.

Сергей Юрский сыграл в более чем в сорока кинофильмах и сериалах. Это — «Человек ниоткуда», «Золотой теленок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и др. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину «Чернов/Chernov». Автор нескольких книг прозы и стихов.

Александр Степанович Попов (1859-1906), русский учёный-физик.

С его именем неразрывно связано начало развития радиотехники. В ходе своих исследований учёный пришёл к выводу, что электромагнитные волны можно использовать для беспроволочной связи. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества Александр Попов выступил с докладом, и продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник. В 1896 году учёный передал первую в мире радиограмму на расстояние в 250 метров. А спустя год ему удалось увеличить дальность беспроволочной связи до пяти километров.

Александр Попов не только изобрёл первый в мире радиоприемник и осуществил первую в мире радиопередачу, но и сформулировал главнейшие принципы радиосвязи.