Минобрнауки рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобрнауки России рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что глава министерства Валерий Фальков подписал приказ, по которому с 16 марта вузам рекомендовано «обеспечить освоение ими [студентами] образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Также в пресс-службе заявили, что в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции. На сайте Минобрнауки будет опубликован перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.