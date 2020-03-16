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Новости » Политика » Мишустин: Ситуация с коронавирусом в Белоруссии серьезнее, чем в России

Мишустин: Ситуация с коронавирусом в Белоруссии серьезнее, чем в России

Мишустин: Ситуация с коронавирусом в Белоруссии серьезнее, чем в России

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности. Если сравнивать соотношение числа зараженных к численности населения, ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства России, распространенном сегодня вечером, 16 марта.

«В правительстве Российской Федерации вызывают недоумение высказывания руководства Республики Белоруссия по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в заявлении пресс-службы.

В кабмине добавили, что ограничения въезда в Россию из Белоруссии вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на правительство России из-за закрытия границы с Белоруссией.

«К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью, — отметил Лукашенко, подчеркнув, что в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а вот «Россия вся полыхает от коронавируса. — Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай Бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай Бог, с Мишустиным что-то случится… Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека».

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Добавлено: 16 мар 2020 в 20:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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