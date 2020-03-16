Мишустин заявил о введении онлайн-мониторинга в России из-за коронавируса

Правительство РФ вводит онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сегодня, 16 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.

«Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров», — отметил он.

По его словам, на первоочередные потребности поддержки экономики и соцсферы в связи с коронавирусом может быть использовано 300 млрд рублей.

Прозвучало также, что правительство РФ расширит программы льготного кредитования бизнеса. С 17 марта будут отменены любые ограничения для движения транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов.

Кроме того российские власти приняли решение об отсрочке налоговых платежей для сфер туризма и авиаперевозок, это может быть расширено и на другие отрасли.

«Зеленый коридор» будет на месяц запущен на таможне с 17 марта для товаров первой необходимости, закупаемых торговыми сетями», — сказал он.

ИА Newstes напоминает, в США в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл (штат Вашингтон) начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса нового типа (Covid-19). Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу сегодня, 16 марта. Об этом сообщило агентство Associated Press.



