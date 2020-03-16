Morgan Stanley предлагает избавляться от долларов

Согласно позиции аналитиков компании Morgan Stanley, для инвесторов наступило время избавляться от долларов и больше вкладываться в рисковые активы. Как сообщает Bloomberg, специалисты указывают на эффективные меры со стороны национальных центробанков.

В отчете компании говорится, что ситуация на финансовых рынках ухудшалась стремительно, однако это не говорит о достижении "дня".

"Это значит, мы вступили в заключительную фазу этого серьезного, острого медвежьего рынка. А это значит, что мы ближе к ранней фазе "восстановления". Таким образом, наши стратеги по всему миру начали предлагать увеличение риска", – считают экономисты.

Как сообщал Ruposters, ранее Goldman Sachs озвучил сроки укрепления рубля до 61 за доллар.

9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, что негативно сказалось на курсе рубля - он опустился до 75 рублей за $1 и 85 рублей за €1. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян.