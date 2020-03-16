На острове у берегов Антарктиды нашли окаменевшую кожу древнего пингвина

Аргентинские палеонтологи нашли окаменевшее крыло древнего пингвина Palaeeudyptes gunnari. Необычность находки состоит в том, что сохранилась кожа крыла, и это позволило ученым изучить соединительную ткань и фолликулы перьев. Это первый случай обнаружения окаменевшей кожи вымершего пингвина и самый ранний подобный образец для всех представителей группы птиц Neornithes, пережившей мел-палеогеновое вымирание и давшей начало всем современным птицам.

Пингвин Palaeeudyptes gunnari жил в среднем и позднем эоцене (34–50 миллионов лет назад). Он был размером примерно с современного императорского пингвина, ростом от 110 до 125 сантиметров. Описал его шведский палеонтолог Карл Юхан Виман еще в 1905 году. Все окаменевшие останки этого вида найдены на небольшом острове Симор у берегов Антарктиды, в геологической формации Ла-Месета. Всего известно несколько десятков образцов, в 2008 году на острове был найден первый сочлененный скелет Palaeeudyptes gunnari.

Находка полного крыла с кожным покровом ждала своего описания с 2014 года. «Кожа была сохранена на обеих поверхностях крыла, упаковывая кости, которые были соединены в их исходном положении, включая элементы окаменевших сухожилий, — рассказала палеонтолог Акоста Оспиталече (Acosta Hospitaleche). — Это дало нам возможность проанализировать соединительную ткань крыла, а также морфологию и плотность кожных фолликулов, в которые вставляются перья». Ученые обнаружили, что, по сравнению с императорским пингвином, у Palaeeudyptes gunnari было менее плотное оперение.