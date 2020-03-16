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Новости » Политика » На Украине признали Крым частью России

На Украине признали Крым частью России

На Украине признали Крым частью России

В связи с пандемией коронавируса украинские власти объявили о закрытии границ. На время карантина запрещен въезд в страну людей, имеющих прописку в Крыму и ДНР, что, по словам российских политологов, в очередной раз стало признанием российского статуса Крыма.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о том, что в течение двух недель в страну не пустят людей, прописанных на «оккупированных территориях Украины» - в Крыму и ДНР. Для граждан Украины запрет не действует, они смогут вернуться на родину. После истечения этого срока на заседании СНБО будут приняты дальнейшие решения.

Политолог Иван Мезюхов отметил, что если бы украинское государство не на словах, а на деле считало Крымский полуостров своей территорией, то речь о закрытии границ с ним не должна была идти, пишет КП.


На всех КПП украинско-крымской границы шлагбаумы закрыты с воскресенья, 15 марта.

По мнению некоторых экспертов, закрытие границ с Украиной несет положительный эффект для России, поскольку украинские власти скрывают реальное число зараженных коронавирусной инфекцией граждан. А значит, закрытие границ обезопасит жителей России.


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Добавлено: 16 мар 2020 в 05:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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