Не пристегнулся: в страшной аварии с переворотом в Киеве погиб мужчина

Появились новые фото смертельного ДТП на Набережном шоссе в Киеве, в результате которого погиб пассажир перевернувшегося автомобиля Volkswagen, не пристегнутый ремнем безопасности.

Как сообщает «Киев оперативный» со ссылкой на слова свидетелей дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля Subaru врезался в заднюю часть Volkswagen, который от удара перевернулся.

Пассажир «немца», который не был пристегнут, погиб на месте, а водителя с тяжелыми травмами увезли медики.

Также в больницу попала пассажирка Subaru, а водитель авто от помощи медиков отказался.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Житомирской трассе под Киевом, в районе Чайки ДТП с переворотом заблокировало движение автомобилей на километр с одной и с другой стороны. По словам очевидцев, инцидент произошел во время неудачного разворота — на высокой скорости столкнулись два авто, одно из которых перевернулось.