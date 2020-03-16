Новую ледовую арену построят во Владивостоке

Во Владивостоке планируют построить в городе новый хоккейный центр, соответствующее постановление о начале работ было подписано председателем правительства Приморского края. Об этом пишет Infox.ru.

Стоимость строительства объекта оценивается в 979 946,43 тысячи рублей. Разработка проектной документации уже включена в общую сумму. Часть средств планируется выделить из федерального бюджета, часть — около 59 миллионов рублей — из средств регионального бюджета.

Согласно планам, хоккейный центр будет иметь два ледовых поля площадью 3256 квадратных метров. Расположится он на острове Русский — специально под возведение арены выделят земельный участок.

Ввести в эксплуатацию центр должны до декабря 2022 года.