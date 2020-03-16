Одесса уходит на тотальный карантин: в городе будут работать только аптеки и продуктовые магазины

В связи с распространением коронавируса в Украине мэр Одессы Геннадий Труханов решил последовать примеру своего львовского коллеги Андрея Садового и распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Об этом говорится в его распоряжении на официальном сайте города.

«С целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19 Одесский городской голова подписал распоряжение № 218 от 15.03.2020 г. «О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в г. Одессе, с целью предупреждения распространения заболеваемости острой респираторной инфекцией, вызванной коронавируса COVID-19», — сказано в сообщении.

Так, согласно этому распоряжению, власти Одессы намерены с 16 марта с 00.00 временно остановить работу объектов общего пользования, в которых могут находиться более 10 человек.

В первую очередь это коснется:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;зоопарков, водных парков, парков аттракционов;всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;торгово-развлекательных центров;строительных рынков и других (кроме продуктовых)ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов.

Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с полуночи 16 марта в Украину прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска.