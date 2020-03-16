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Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах

Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса в мире заставляет Украину предпринимать предупредительные меры, чтобы не дать инфекции мгновенно охватить большинство населения страны.

В связи с этим, во многих городах комиссии по чрезвычайным ситуациям уже приняли решение о введении карантина.

«ФАКТЫ» следят за тем, что сейчас происходит в крупных городах страны.

В Закарпатье вводят практику измерения температуры въезжающим в область и сотрудникам пока еще работающих офисов. Жителям рекомендуется отменить поездки. Закрываются кафе и рестораны, торговые и развлекательные центры. В Мукачево рекомендовали закрыть и церкви.

В Черкассах могут отменить работу общественного транспорта. А в продовольственных магазинах (единственных, которым разрешено работать) вводят европейскую практику: не более десяти людей в помещении, включая продавца.

В Киеве с 17 марта вводятся тотальные ограничения. Закрываются почти все учреждения. Будут работать только продуктовые магазины, магазины с хозяйственными товарами, АЗС, банки и банкоматы. Ограничивается также передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами Украины. Прекращается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Власти столицы отдельно уточнили, что физически не будут запрещать въезд транспорта из пригорода, но поток въезжающих в Киев сам собой иссякнет, поскольку закроются заведения-«магниты»: торговые центры, рестораны, спортклубы.

Решение о закрытии всех учреждений торговли (кроме заправок, аптек и продуктовых магазинов) обсуждалось и на заседании горсовета Харькова 16 марта. Решено, что «тотального карантина» в городе не будет — закроют лишь дискотеки, ночные клубы и рынок «Барабашово».


На территории Полтавы ввели карантин и ограничили работу общественных заведений. Часть кафе, баров, ресторанов и клубов начали приостанавливать работу или переходить в режим «to go». Специализированные лечебные учреждения города перестали проводить плановые госпитализации, освободив койко-места для потенциально инфицированных больных.

Первыми о введении карантина в вузах, школах и детсадах объявили власти Киева.

Более жесткие ограничения ввели в Черновицкой области, где уже есть подтвержденные случаи заболевания COVID-19. С 13 марта в области ограничена работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов, отменены все междугородние автобусные рейсы. Продукты и лекарства пожилым людям будут доставлять специально созданные мобильные группы.

Мэр Львова Андрей Садовый в воскресенье, 15 марта, объявил о закрытии в городе всех учреждений торговли, кроме продуктовых магазинов. Работать будут еще аптеки и заправки.

В Одессе с 16 марта также остановили работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Вслед за Львовом и Одессой, в Ивано-Франковске 16 марта объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов. Работать будут только продуктовые торговые точки и аптеки. Временно ограничат прием граждан в центрах предоставления админуслуг и управлениях соцзащиты населения.

Напомним, с полуночи 16 марта в Украину прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска.

С 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал украинцев со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в связи с пандемией опасной болезни.


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Добавлено: 16 мар 2020 в 18:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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