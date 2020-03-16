Оксана Самойлова отпустила Джигана одного гулять с младенцем после выписки из наркологической клиники

Еще вчера рэпер выписался из клиники, где проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости. А уже сегодня спокойно прогуливается по улицам Майами с сыном Давидом, которому всего три недели. Поклонники в недоумении: правильно ли сделала Самойлова, доверив младенца нерадивому отцу.

Уже не первую неделю поклонники следят за семейной драмой Джигана и Оксаны Самойловой. После рождения сына музыкант стал неадекватно себя вести: матерился в присутствии детей, выходил на связь с подписчиками в нетрезвом виде. Устав от подобных выходок, Оксана вынуждена была отправить мужа в наркологическую клинику. Вчера же рэпер вернулся в семью и теперь старается загладить вину, помогает жене в заботе о маленьком сыне.

Сегодня он опубликовал кадры, на которых показал, как прогуливается с Давидом по солнечному Майами. Отец умиляется мальчиком и обращается к нему с такой теплотой, будто и не было недавнего срыва. Правда, малыша артист повел не в парк, а на спортивную площадку, где сам размялся и сделал несколько бросков баскетбольным мячом.





Напомним, что Оксана Самойлова подарила Джигану долгожданного сына 18 февраля. Звездные родители растят еще трех дочерей. Влюбленные производили впечатление образцовой семьи, в которой много лет царит идиллия. Модель даже спокойно отпускала рэпера на вечеринки одного, отмечая, что абсолютно ему доверяет. Однако за кадром жизнь супругов оказалась не такой идеальной.

Ходили слухи, что 34-летний Джиган, будучи в алкогольном угаре, набросился на супругу и детей с кулаками. Некоторые фанаты только утвердились в тревожных подозрениях, когда увидели послание самой Оксаны. «Я просто не хочу просыпаться в этот мир», — написала она в сторис, напугав подписчиков.

Впрочем, позже 31-летняя Самойлова опровергла домыслы. «Даже не знаю с чего начать, — делилась модель в микроблоге. — Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше — я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания».

Фанаты надеются, что Джиган и Оксана смогут преодолеть кризис. По словам музыканта, дни в реабилитационном центре не прошли зря, и он чувствует себя намного лучше. Правда, даже из учреждения рэпер публиковал странные кадры. «Судя по вашим постам, вам еще далеко до полного выздоровления. Лучше не испытывать судьбу и остаться в клинике», — писали подписчики.

Фото: архив пресс-службы, Instagram.com