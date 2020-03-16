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Новости » Политика » Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента
Отсутствие обсуждения рабочей группой по конституции поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, не умаляет ее значение, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Запрос президента о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС в субботу.


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Добавлено: 16 мар 2020 в 15:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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