Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

Отсутствие обсуждения рабочей группой по конституции поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства, не умаляет ее значение, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Запрос президента о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС в субботу.