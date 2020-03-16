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Новости » Политика » Помпео предупредил Багдад: США не потерпят ракетных атак в Ираке

Помпео предупредил Багдад: США не потерпят ракетных атак в Ираке

Помпео предупредил Багдад: США не потерпят ракетных атак в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео заявил исполняющему обязанности премьер-министра Ирака Аделю Абделю Махди, что Соединённые Штаты примут меры самообороны в случае новых нападений на своих военных, а также солдат и офицеров других стран, входящих в американскую коалиции. Об этом агентству Reuters стало известно от источников в Госдепартаменте.

С таким предупреждением шеф Госдепа выступил после второй ракетной атаки против базы на иракской территории, где размещены американские военные и их партнёры по коалиции против террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России). «Госсекретарь Помпео подчеркнул, что организации, стоящие за этими нападениями, должны быть привлечены к ответственности. Он отметил, что США не потерпят атак и угроз в отношении американских граждан и при необходимости примут дополнительные меры в порядке самообороны», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Помпео и Махди побеседовали в воскресенье, 15 марта, на следующий день после того, как трое американских и несколько иракских военнослужащих получили ранения в результате второй за последнюю неделю ракетной атаки на военную базу к северу от Багдада.

Как сообщало ИА Newstes , 12 марта американская авиация нанесла серию точечных ударов по проиранским военизированным группировкам, входящим в состав «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») Ирака. Это стало ответом на ракетный обстрел базы возглавляемых Соединёнными Штатами коалиционных сил к северу от Багдада, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, один гражданский специалист ВС США, а также один британский военный. В Минобороны США подтвердили, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования стояли за ракетной атакой в ​​Ираке. При этом в Пентагоне подчеркнули, что «на столе находятся все варианты для ответа» Соединённых Штатов на это нападение.

По военной базе «Таджи» к северу от Багдада, где дислоцированы солдаты и офицеры коалиционных сил, вечером 11 марта было выпущено 18 ракет, предположительно, из установок типа «Катюша». Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за удар. Спустя считанные часы после ракетного обстрела ВВС США нанесли серию ударов по позициям и объектам проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии. Согласно военным источникам, в результате этих авианалётов погибли 26 бойцов «Хашд аш-Шааби».


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Добавлено: 16 мар 2020 в 18:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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