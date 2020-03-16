Представлен план поддержки российской экономики в условиях коронавируса

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство России подготовило план поддержки экономики в условиях распространения коронавируса. Он включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Проект антикризисного плана предполагает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения. Так, документом предусматривается возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных листов. Причем необходимо наладить их выдачу дистанционно. Также планируется проводить мониторинг ситуации на рынке труда, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.

Также чиновники кабмина предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению коронавируса. Это необходимо для предотвращения распространения эпидемии.

Согласно плану, туристический бизнес и авиабизнес получат налоговые каникулы. Компаниям малого и среднего бизнеса предлагается дать квартальную отсрочку для выплаты налогов. Госкомпаниям дадут отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.

Поддержку получат и регионы. Те, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты. «Ведомости» уточняют, что последний раз такие кредиты предоставлялись в 2017 году.

Накануне, 15 марта, президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса. Ее руководителем назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Также в группу вошли первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и другие чиновники.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет более 167 тысяч. Жертвами вируса стали свыше 6,4 тысячи человек, еще почти 77 тысяч выздоровели.