Путин и Ниинистё решили вопросы по режиму пропуска через границу

Сегодня, 16 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с финским коллегой Саули Ниинистё.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств», — отметили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, добавили в пресс-службе.

Канцелярия финского президента сообщила: «Президенты высказали общее мнение, чтобы борьба с вирусом требует широкого международного сотрудничества».

Ниинистё также подчеркнул значимость продолжения обмена информацией.

ИА Newstes уже сообщало, 12 марта президент Финляндии Саули Ниинистё высоко оценил усилия соседней России по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телекомпании Yle.

Ниинистё напомнил, что у Финляндии и России тесные туристические связи: ежемесячно границу пересекают «сотни тысяч человек». А это, разумеется, серьезный фактор риска. При этом Россия, по словам Ниинистё, стремится принимать жесткие меры против инфекции, тем самым защищая в том числе и Финляндию.

Он также положительно отозвался о проверках температуры, проводимых российскими специалистами в поездах Allegro между Петербургом и Хельсинки.