Путин и Ниинистё решили вопросы по режиму пропуска через границу

Сегодня, 16 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, добавили в пресс-службе.
Ниинистё также подчеркнул значимость продолжения обмена информацией.
ИА Newstes уже сообщало, 12 марта президент Финляндии Саули Ниинистё высоко оценил усилия соседней России по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом он заявил в эфире телекомпании Yle.
Ниинистё напомнил, что у Финляндии и России тесные туристические связи: ежемесячно границу пересекают «сотни тысяч человек». А это, разумеется, серьезный фактор риска. При этом Россия, по словам Ниинистё, стремится принимать жесткие меры против инфекции, тем самым защищая в том числе и Финляндию.
Он также положительно отозвался о проверках температуры, проводимых российскими специалистами в поездах Allegro между Петербургом и Хельсинки.