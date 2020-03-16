Рада будет работать до 3 апреля в режиме работы в комитетах

Верховная Рада решила изменить очередность пленарных и комитетских недель через карантинные меры по противодействию коронавирусу.Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.Он рассказал, что будет предложено изменить график работы парламента."Верховная Рада не закрывается, Верховная Рада продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель, и к 3 апреля 2020 мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал Разумков.По его словам, представители всех депутатские фракции и группы поддержали это предложение.