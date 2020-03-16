Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Идлибе

Российская военная полиция и турецкие силовики вновь проводят совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб. Первый после перерыва выход состоится в районе трассы М-4.

С российской стороны участвует взвод с бронетехникой. Движение ведется по шоссе от населенного пункта Трумба неподалеку от Саракиба. Ранее специалисты провели инженерную разведку местности и подтвердили, что намеченный маршрут может патрулироваться.

Военные рассчитывают, что благодаря совместному патрулированию удастся обеспечить безопасность трассы для мирных жителей, а также предотвратить дальнейшее развитие военного конфликта.

Как сообщал Ruposters, в марте США пригрозили России санкциями в случае нового обострения в Идлибе.