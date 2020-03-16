Россиян призвали не опустошать полки магазинов из-за коронавируса

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не опустошать полки магазинов на фоне распространения коронавируса, передает РИА Новости.

Матвиенко заверила, что «продукты будут». «Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки [в магазинах]. Я помню, как выметались в кризисные моменты [в истории страны] гречка, мука, потом там заводились жучки, и все это выбрасывалось», — отметила она, подчеркнув, что проблем с продовольствием нет.

Ранее сообщалось, что в России резко повысился покупательский спрос на крупы, макароны, консервы, средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля. Российские магазины и службы доставки подтвердили увеличение спроса. Представители министерства промышленности и торговли России заявили, что торговые сети заранее подготовились к пандемии коронавируса и ждать дефицита продуктов не стоит.

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100. На данный момент оно составляет 93, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения Голикова назвала завозными, остальные оказались «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.