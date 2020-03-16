США пытаются перекупить немецких ученых для создания вакцины от коронавируса только для американцев

Президент США Дональд Трамп пытается привлечь немецких специалистов из фирмы CureVac, разрабатывающих вакцину от коронавируса Covid-2019, чтобы они сделали это эксклюзивно для американцев, но не для всего мира.

Как сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на информированный источник, Трамп намерен перекупить ученых "большими суммами денег". Собеседник отметил, что вакцина должна быть создана "только для США".

3 марта глава CureVac Дэн Меничелла посетил Белый дом и имел личную беседу с Трампом. Уже спустя неделю он был уволен – руководителем стал основатель фирмы Ингмар Херр. Причины кадровой перестановки не раскрываются, но известно, что правительство ФРГ "очень заинтересовано в разработке вакцины на территории Германии и Европы в целом".

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 141 тыс. человек, 5,4 тыс. пациентов скончались. Китай, где произошла вспышка вируса, сумел остановить эпидемию, однако коронавирус стал быстро распространяться в других странах. Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Италии, Германии, Испании, Франции, Иране и Южной Корее.