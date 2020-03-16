Статуя Христа-Искупителя появилась в небе над Сан-Франциско. Местные жители запечатлели данное явление на видео.

На фото и видео и правда кажется, что в Сан-Франциско волшебным образом появилась бразильская статуя Христа-Искупителя, но на самом деле из-за атмосферного явления так некоторое время выглядел калифорнийский маяк. Загадочную форму он приобрел из-за фата-маргана.

Местный житель запечатлел редкое природное явление на видео и поделился им в сети интернет. Фата-моргана – атмосферное явление, под действием которого образуются сложные миражи. Чаще всего фата-моргана встречается на морском горизонте, своим видом напоминает корабли. Специалисты считают, что именно отсюда и произошла легенда о Летучем голландце, сообщает новостной портал Новости Планеты.