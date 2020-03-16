Тотальный диктант из-за коронавируса переносится на осень

Коронавирус стал причиной отмены многих массовых мероприятий по всему миру. В этом году всероссийскую акцию «Тотальный диктант» также решили перенести на осень.

Уже 16 раз Тотальный диктант - праздник грамотности, проводился ежегодно в апреле и никогда не возникало никаких проблем. Но в этом году вспышка нового коронавируса внесла свои "коррективы" в реализацию планов.

«Мы очень долго думали, взвешивали все «за» и «против», пытались найти альтернативы, но, к сожалению, вынуждены сообщить, что Тотальный диктант в 2020 году переносится на осень» - сообщается в официальной группе мероприятия.

О новой дате организаторы мероприятия обещали сообщить 25 марта. При этом они отметили, что курсы по подготовке к диктанту пока будут проходить в обычном режиме, если не введут новых ограничений.

Онлайн-курсам не угрожает ничего, поэтому их будут проводить при любой эпидемиологической обстановке.