Туркам запретили молиться вместе из-за коронавируса

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В Турции запретили массовые молебны в мечетях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава Управления по делам религии Али Эрбас (Ali Erbas), передает Reuters.

По его словам, временные ограничения будут действовать до тех пор, пока не пройдет угроза вспышки эпидемии. В то же время двери мечетей остаются открытыми для тех турок, кто приходит молиться не вместе, а по отдельности.

По данным Минздрава Турции, на понедельник, 16 марта, в стране зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Правительство уже приняло ряд мер для предотвращения распространения инфекции. В частности, временно закрыты все школы и университеты, а спортивные мероприятия проходят без зрителей.

14 марта сообщалось, что Русская православная церковь отказывается закрывать храмы из-за распространения коронавируса. Духовенство намерено продолжать совершать литургии, а вопрос о посещении прихожанами служб будет решаться отдельно.

В начале марта двух иранцев арестовали после того, как они лизнули шиитские святыни на фоне эпидемии коронавируса, охватившей страну.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.