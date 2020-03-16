Уникальные вещи из архива Пабло Неруды продадут на аукционе

. Вещи чилийского поэта, корреспондента и дипломата Пабло Неруды будут выставлены на аукционе в Барселоне на следующей неделе, сообщает The Guardian.

Всего можно будет приобрести более 600 книг, рукописей, фотографий, журналов, писем и открыток.

Эта коллекция – один из любопытнейших архивов Неруды, хранящийся у Сантьяго Виванко – поэта и винодела.

В ее составе – первое издание сборника "Двадцать поэм о любви и песнь отчаяния", вышедшего в 1924 году. Он было настолько редким, что даже сам поэт признавался, что у него нет этой книги.

Еще более раритетной делает ее посвящение на форзаце: "Габриэлю Гарсиа Маркесу. Мои поздравления, мой друг, с этой "находкой" более 50-летней давности, которой нет даже у меня. Обнимаю. Пабло Неруда. Париж, 1971".

Есть также рукопись с посвящением другу Неруды чилийскому президенту Сальвадору Альенде, социалистическое правительство которого свергли в 1973 году, меньше чем за две недели до смерти самого поэта в сентябре того же года.

"Я разыскивал предметы, которые имеют отношение к его жизни и творчеству, и мне попадались целые куски истории XX века. Он участвовал в гражданской войне в Испании, а умер в 1973 году, его затронули все важнейшие культурные события в Латинской Америке", — пояснил Виванко.

Путешествуя по миру в поисках свидетельств жизни Неруды, коллекционер очень много узнал о человеке, который считал своим наивысшим достижением не поэзию, а использование своего дипломатического статуса для того, чтобы посадить более двух тысяч испанских беженцев на корабль, который шел из Франции в Чили в 1939 году.

Сантьяго Виванко узнал в том числе и о том, что человек, так прекрасно писавший о любви, ужасно относился к женщинам, бросил дочь, у которой с рождения была гидроцефалия, и ее мать, и изменял всем трем своим женам.

Виванко сравнил с его с Пикассо, подчеркнув, что у него тоже "помимо величия было внутри что-то скверное".

Так, два года назад положение Неруды как любимейшего чилийского поэта сильно пошатнулось, когда в его мемуарах обнаружили эпизод, в котором он признавался, что изнасиловал тамильскую женщину, когда работал дипломатом на Цейлоне.