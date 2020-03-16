В Астраханской области предложили новые варианты решения жилищной проблемы детей-сирот

Правительство Астраханской области намерено рассмотреть пакет мероприятий, предложенный стажерами РАНХиГС, который поможет ускорить решение проблему обеспечения детей-сирот региона жильем.

В Астрахани подошла к завершению стажировка участников программы профессиональной переподготовки для руководителей «Executive Master in Public Management» (Мастер государственного управления для руководителей).

Организатором стажировки выступила РАНХиГС при президенте России, сообщается на сайте правительства Астраханской области.

В рамках стажировки специалисты работали над проектом, который должатором стажировки выступила РАНХиГС при президенте России, сообщается на сайте правительства Астраханской области.

В рамках стажировки специалисты работали над проектом, который должен помочь в решении жилищной проблемы для детей-сирот в области.

Вопрос обеспечения детей-сирот жильем в регионе находится в числе приоритетных и находится на особом контроле у губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

В проект стажеры включили несколько предложений:

организация службы «одного окна»;сертификаты на приобретение жилья;создание условий (организационных и правовых) для передачи застройщикам земельных участков на безвозмездной основе. Основным условием для этого будет последующее предоставление застройщиком квартир в новых домах детям-сиротам.

«Не скрою, варианты, которые предложены, неоднозначны, но мы их обсудим. Безусловно, нам есть, что взять на вооружение. Я рад, что вы дали нам возможность по-новому взглянуть на проблему», – отметил Игорь Бабушкин.