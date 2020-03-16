В ЦБ рассказали о "продолжительности жизни" коронавируса на банкнотах

Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно, говорится в сообщении Банка России.

"Банк России выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет 3–4 дня", - заявили в ЦБ.