В Гааге арбитраж не стал выносить решение о суверенитете Украины над Крымом

Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге международный арбитраж отказался выносить решение насчет суверенитета Украины над Крымом в разбирательстве между Москвой и Киевом. Документы об этом сегодня, 16 марта, опубликовал гаагский арбитраж.

В документах указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией в разбирательстве по существу в той части, где «в обязательном порядке требуется решение… по суверенитету одной из сторон над Крымом».

«В результате арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом», — цитирует выдержки из документа ТАСС.

Арбитраж отмечает, что его позиция «влияет на многие, но не на все требования», выдвинутые Украиной в рамках разбирательства. С учетом этого Киеву предлагается до 20 ноября представить отредактированную версию своих требований, после чего у Москвы будет время до 20 августа 2021 года на подготовку ответа.

ИА Newstes напоминает, Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. Киев настаивает на том, что Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона эти обвинения отвергает.

В полном объеме меморандум был передан Киевом международному арбитражу 19 февраля 2018 года. В мае 2018 года Россия подала предварительные возражения, в которых подчеркивалось, что арбитраж не обладает необходимой юрисдикцией по данному делу. Решение именно по этому вопросу опубликовано в понедельник судом. В нем также говорится, что возражения РФ, что арбитраж не обладает юрисдикцией по рассмотрению требований Украины, касающихся деятельности в Азовском море и Керченском проливе, носят не полностью предварительный характер и будут рассмотрены в ходе разбирательства по существу. Другие возражения РФ, касающиеся юрисдикции, отклоняются.