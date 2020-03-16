В Гааге арбитраж не стал выносить решение о суверенитете Украины над Крымом

Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге международный арбитраж отказался выносить решение насчет суверенитета Украины над Крымом в разбирательстве между Москвой и Киевом. Документы об этом сегодня, 16 марта, опубликовал гаагский арбитраж.
В документах указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией в разбирательстве по существу в той части, где «в обязательном порядке требуется решение… по суверенитету одной из сторон над Крымом».
Арбитраж отмечает, что его позиция «влияет на многие, но не на все требования», выдвинутые Украиной в рамках разбирательства. С учетом этого Киеву предлагается до 20 ноября представить отредактированную версию своих требований, после чего у Москвы будет время до 20 августа 2021 года на подготовку ответа.
ИА Newstes напоминает, Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. Киев настаивает на том, что Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах (то есть в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе), включая права на природные ресурсы. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Российская сторона эти обвинения отвергает.
В полном объеме меморандум был передан Киевом международному арбитражу 19 февраля 2018 года. В мае 2018 года Россия подала предварительные возражения, в которых подчеркивалось, что арбитраж не обладает необходимой юрисдикцией по данному делу. Решение именно по этому вопросу опубликовано в понедельник судом. В нем также говорится, что возражения РФ, что арбитраж не обладает юрисдикцией по рассмотрению требований Украины, касающихся деятельности в Азовском море и Керченском проливе, носят не полностью предварительный характер и будут рассмотрены в ходе разбирательства по существу. Другие возражения РФ, касающиеся юрисдикции, отклоняются.