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Новости » Политика » В Кремле назвали условия вступления в силу поправок к Конституции

В Кремле назвали условия вступления в силу поправок к Конституции

В Кремле назвали условия вступления в силу поправок к Конституции
Поправки к Конституции РФ вступят в силу, если по результатам общероссийского голосования изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие, сообщается на сайте Кремля.

"Все указанные изменения вступают в силу в случае соблюдения двух условий. Законом о поправке к Конституции РФ предусматривается обязательное направление в Конституционный суд РФ запроса для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ. В случае дачи Конституционным судом заключения о соответствии Конституции РФ предлагаемых изменений, проводится общероссийское голосование", - уточняется на сайте Кремля.


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Добавлено: 16 мар 2020 в 01:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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