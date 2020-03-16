В «новой церкви» Украины от коронавируса спасаются зигованием

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ, «новая церковь») Сергей Ткачук предлагает украинцам здороваться «римским приветствием», как в нацистской Германии. Он считает, что печально известный жест «Хайль Гитлер!» спасет украинцев от заражения коронавирусом. «Всемирная организация здравоохранения для предотвращения заражения коронавирусом рекомендует отказаться от рукопожатий. Я полностью поддерживаю рекомендацию ВОЗ. Поднятие руки вверх от сердца к солнцу предлагаю дополнить возгласом: «Слава нации, смерть врагам!», — написал священник ПЦУ в Facebook.

Ткачук служит капелланом в Киевском краевом братстве Всеукраинской организации ОУН-УПА (запрещено в России). На Донбассе с 2014 года в составе ВСУ действует неонацистский карательный батальон «ОУН». 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, в Киеве открылись военно-политические сборы ОУН-УПА, в которых также участвовал Ткачук. Председательствовал на сборах 91-летний Орест Васкул — глава Киевского братства ОУН-УПА, эсэсовец из дивизии «Галичина», осужденный после войны на длительный срок лагерей. В 1956 году Васкул вышел на свободу по хрущевской амнистии как «политический заключенный», но ехать в родную Ивано-Франковскую область не решился. До 1968 года Васкул в жил в Воркуте, где ранее отбывал наказание, затем обосновался в Киевской области. Васкул примкнул к украинским диссидентам, где доминировали бывшие бандеровцы, был несколько раз арестован и осужден. В современной Украине Васкул стал «узником совести» и национальным героем. Его сын от второго брака Петр до 2009 года руководил в Киевской области районным отделением партии «Свобода», затем был убит при невыясненных обстоятельствах. Сын от первого брака Любомир родился в 1960 году в Воркуте, был убит в заполярном городе в 2007 году — по одной из версий, в бандитской разборке.

Для Сергея Ткачука престарелый нацист Васкул является живым святым ПЦУ. Сборы ОУН-УПА завершились 14—15 марта, когда на Украине отмечают «день украинского добровольца», посвященный прибытию в марте 2014 года на Донбасс боевиков «Самообороны Майдана». В мае 2014 года часть дислоцированных в Мариуполе «майдановцев» объединилась в батальон (ныне полк) «Азов» (запрещен в России). Весной 2014 года Ткачук — тогда протоиерей раскольнического «Киевского патриархата» — благословлял киевских «черных человечков» на войну против «московских оккупантов». Об этом Ткачук накануне также напомнил в своем Facebook.

ИА Newstes напоминает, что Сергей Ткачук служит в Сретенском храме-часовне на Львовской площади Киева. В своем Facebook священник открыто пропагандирует гитлеровский нацизм. Аватарка Ткачука окращена в черно-красные цвета флага УПА. В левом верхнем углу аватарки — гитлеровский Железный крест.