В России появился сайт с последней информацией о распространении коронавируса

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В России появился ресурс, который будет публиковать последнюю информацию о распространении коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Сайт Стопкоронавирус.рф в настоящее время работает и доступен для пользования россиянами. По словам Чернышенко, в стране также создан центр по информированию о ситуации с коронавирусом. Оперативная отчетность будет формироваться к 6:30 мск, добавил он.

В задачи ресурса также войдет ведение работы по опровержению слухов и ложной информации и отражение реальной картины заболевания в стране. По его словам, на едином портале будет собрана вся необходимая информация.

Ранее сообщалось, что в России введут новые возможности тестирования на коронавирус для людей, у которых нет симптомов ОРВИ. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, новый порядок тестирования поручил ввести главный санитарный врач России.

Число заразившихся коронавирусом в России на данный момент составляет 93 человека. Из них 86 случаев произошли в других странах, остальные оказались «контактными» и произошли на территории России. Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.