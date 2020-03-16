Вслед за Львовом и Одессой на тотальный карантин закрывают Ивано-Франковск: что это значит

В связи с пандемией коронавируса, чтобы предотвратить распространение инфекции, в Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов.

Работать будут только продуктовые торговые точки и аптеки.

Решение принято на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, также временно ограничат прием граждан в центрах предоставления админуслуг и управлениях соцзащиты населения.

Услуги будут предоставлять только в онлайн-режиме.

Руководителям предприятий различных форм собственности комиссия рекомендовала перейти на дистанционную форму работы.

Коммунальный транспорт будет работать по графику выходного дня.

Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе роддом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом.

Напомним, о введении во Львове карантина в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр города Андрей Садовый. Такое же решение принял и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщали «ФАКТЫ», министерство здравоохранения намерено перепрофилировать все больницы под инфекционные стационары.