За счет Киева: малоизвестная фирма сделает Украину хранилищем СПГ из США

Американская компания будет хранить в украинских хранилищах большие объемы газа из США для поставок в Европу и украинское правительство собирается стать одним из дольщиков проекта. Об этом заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик рассказал агентству «Интерфакс-Украина». По словам чиновника, на базе хранилищ создадут газовый хаб с ежегодными поставками из США 6−8 млрд кубометров газа.

«Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта», — сказал Константин Чижик. Он уточнил, что оператором проекта будет или госкомпания «Магистральные газопроводы Украины», или НАК «Нафтогаз Украины». Учитывая очень большой геополитический вес проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Украины Владимира Зеленского, сказал замминистра.

«С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», — замминистра добавил, что на запуск проекта необходимо 2−3 года и пока возможности ограничены из-за Польши, через которую планируют поставлять СПГ.

Сейчас польский терминал СПГ в Свиноустье может принять 5 млрд кубометров СПГ в год. После реконструкции его мощности должны увеличиться до 7,5 млрд кубометров. Кроме того, польские власти собираются установить в Гданьске плавучий терминал СПГ и увеличить мощности по приему сжиженного газа еще на 4 млрд кубометров в год.

Константин Чижик уточнил, что участие и возможности Польши будет согласовывать американская сторона.

Любопытно, что американский партнер Киева, Louisiana Natural Gas Exports, зарегистрировалась менее двух лет и о ее деятельности ничего неизвестно. Известно, что штаб-квартира корпорации находится в штате Делавар, а в Луизиане — представительство. Им руководит Марсден Миллер, который до 2018 года руководил одним из отделений небольшого скупщика газовых активов в США Miller Thomson and Partners. По данным базы данных OpenCorporates, как Miller Thomson and Partners, так и Louisiana Natural Gas Exports находятся в управлении сервисной компании Capitol Services inc. Это может означать, что инвесторы Louisiana Natural Gas Exports не очень хотят, чтобы об их именах знала широкая общественность.

Источник: opencorporates.com.

Замглавы украинского Минэнерго подчеркнул, что хранение СПГ из США и создание хаба — беспрецедентны полномасштабный проект, который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от России, а также будет иметь большой экономический эффект.