Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский станет участником политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Согласно сообщению Офиса главы государства, речь в прямом эфире пойдет о «последних решениях по предотвращению распространения коронавируса и инициативах для стабилизации экономики Украины».

Напомним, ранее сегодня Зеленский обратился к украинскому народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Также глава государства провел встречу с представителями крупного бизнеса, во время которой попросил о поддержке в борьбе с распространяющимся вирусом.