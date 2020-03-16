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Новости » Украина » Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

Зеленский расскажет на "Свободе слова", как победить коронавирус: онлайн-трансляция

Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский станет участником политического ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Согласно сообщению Офиса главы государства, речь в прямом эфире пойдет о «последних решениях по предотвращению распространения коронавируса и инициативах для стабилизации экономики Украины».

Напомним, ранее сегодня Зеленский обратился к украинскому народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Также глава государства провел встречу с представителями крупного бизнеса, во время которой попросил о поддержке в борьбе с распространяющимся вирусом.


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Добавлено: 16 мар 2020 в 23:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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