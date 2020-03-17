Актер из "Игры престолов" заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в сериале "Игра престолов", сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, вместе с семьей он будет находиться в режиме домашней изоляции столько, сколько потребуется.





"К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды", - написал актер в Instagram.

Он призвал всех быть предельно осторожными и делать все, чтобы остановить распространение вируса.

"Вместе мы сможем побороть этот вирус и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!" - добавил Хивью.

Хивью родился в Осло 7 декабря 1978 года. В 2004 году он окончил датский филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС).