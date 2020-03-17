Белоусов назвал четыре вызова, с которыми столкнулась экономика

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал четыре основных вызова, с которыми столкнулась в настоящее время российская экономика.

"Ситуация, с которой сегодня сталкивается российская экономика, определяется четырьмя ключевыми факторами. Во-первых, это внешний шок и снижение мировых цен на нефть примерно с 65 долларов в середине января до 35 долларов вот уже совсем недавно, сейчас уже до 30 долларов за баррель", - сказал Белоусов, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.