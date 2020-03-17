Безопасностью в Москве займется бывший комендант Кремля из ФСО

Сергей ХлебниковФото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэр столицы Сергей Собянин сменил руководителя столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и вместо Владимира Регнацкого назначил на пост генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Сергея Хлебникова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее Хлебников был комендантом Кремля. В этой должности его сменил генерал-майор Сергей Удовенко. Регнацкий перешел в управление по обеспечению деятельности мировых судей Москвы.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции занимается в том числе согласованием и разрешением публичных мероприятий в столице.