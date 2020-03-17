Больше половины молодёжи регулярно курят кальян, показал опрос

Около 55,6 процента россиян от 14 до 30 лет постоянно посещают кальянные. Таковы данные исследования Молодёжного парламента при Госдуме об отношении граждан к курению кальяна, рассказала «Парламентской газете» председатель Общественной молодёжной палаты Мария Воропаева.

Молодёжный парламент при Государственной Думе совместно с Центром развития политического капитала провёл опрос населения об отношении к курению кальяна. «Основная группа респондентов — граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Мы опросили 3300 человек из 71 региона, по результатам опроса выяснилось, что 55,6 процента респондентов посещают кальянные постоянно, из них 54 процента —это люди от 18 до 29 лет», — сообщила Воропаева.

По данным опроса, также систематически посещают кальянные подростки в возрасте от 12 до 17 лет — таких оказалось 12 процентов. Большинство россиян впервые попробовали кальян после совершеннолетия, однако 13 процентов — в возрасте 12-15 лет. При этом более 35 процентов посещают кальянные один-два раза в неделю, сказала она.

«Более 70 процентов опрошенных считают, что курение кальяна несовершеннолетними способствует привлечению к курению табака, большинство опрошенных выступило за соответствующий запрет», — отметила она.

Среди мер по регулированию деятельности кальянных, добавила Воропаева, россияне видят необходимость в том числе в разделении залов на курящие и не курящие и введении лицензирования этой деятельности.

На рассмотрении депутатов находится проект поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому к сигаретам предлагается приравнять любые средства доставки никотина в организм — кальян, вейп или электронные сигареты. То есть ввести акцизы, убрать с витрин магазинов и продавать строго по паспорту только совершеннолетним.