Цена на нефть упала ниже 29 долларов

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Цена на нефть Brent упала ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21:30 по московскому времени стоимость майского фьючерса Brent составляла 28,73 доллара за баррель, а WTI — 27,55 доллара. Как сообщает РИА Новости, такое падение цен зафиксировано впервые с 2016 года.

До этого цены на нефть вновь обрушились днем 16 марта. После падения они немного подорожали.

Нефть начала стремительно дешеветь и привела к обвалу на мировых рынках после того, как в начале марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.