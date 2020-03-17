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День 17 марта в истории

День 17 марта в истории

День святого Патрика.

Культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

В Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор этот день является национальным праздником. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в США, Канаде, Великобритании и Австралии. «Немного ирландцами» в этот день становятся также жители Южной Кореи, Аргентины, России и ряда других стран.

Святой Патрик считается основателем и первым епископом ирландской христианской церкви. Он родился в IV веке в Британии, был похищен и продан в рабство в Ирландию. За шесть лет неволи Патрик обрел веру в Бога. Ему удалось совершить побег и, нанявшись моряком на корабль, уплыть в Галлию (современная Франция). Некоторое время Патрик провел в монастырях Галлии, где был рукоположен в дьякона, а затем возведен в сан епископа. В 432 году он вернулся в Ирландию, но уже как проповедник христианства.

По различным версиям, Патрик обратил в новую веру более 100 тысяч ирландцев-язычников, и открыл свыше 300 церквей по всему острову.

Он умер 17 марта 463 года, и был причислен к лику святых ещё до разделения Церкви на западную и восточную, поэтому его почитают и во многих православных общинах. С 2017 года поминает Святого Патрика и Русская православная церковь, но по старому стилю, то есть 30 марта.

Официальным символом праздника является Трилистник - графическое изображение трёхпластинчатого листа клевера. По легенде, во время одной из своих проповедей, Святой Патрик, объясняя идею Святой Троицы (Отца, Сына и Святого духа), сорвал зеленый лист клевера. С тех пор без него не обходится ни одно празднование. Также существует поверие, что тот, кто в День святого Патрика найдет четырехлистный листок клевера, обретет счастье. Однако шансы найти такой равны 1:10000.

Всемирный день социальной работы.

Отмечается в третий вторник марта. Инициатива его проведения принадлежит Международной Федерации социальных работников и Международной Ассоциации школ социальной работы.

В России День социального работника отмечается 8 июня.

29 лет назад (1991) в СССР прошёл первый и единственный Всесоюзный референдум.

Постановление о проведении в референдума по вопросу сохранения Советского Союза было принято Верховным Советом 16 января 1991 года. На плебисцит был вынесен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

В голосовании приняли участие 148,5 миллиона человек (79,5%), из них «да» ответили — 76,4% голосовавших.

Референдум прошел не во всех республиках СССР. В Литве, Эстонии, Латвии, Грузии, Молдавии и Армении, которые ранее объявили о независимости или о переходе к независимости, он  не проводился.

97 лет назад (1923) организовано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт».

Оно было создано для организации воздушных почтово-пассажирских и грузовых линий, решения задач народного хозяйства, связанных с авиацией, а также развитие отечественной авиационной промышленности. Уставной капитал общества составлял 2 миллиона рублей золотом.

Считается, что инициатива создания «Добролёта» принадлежит Льву Троцкому, занимавшему в то время пост наркома по военным и морским делам.

К 1930 году общая протяжённость воздушных линий общества составляла 26 тысяч километров. За 7 лет было перевезено 47 тысяч пассажиров и 408 тонн грузов.

В октябре 1930 года «Добролёт» было преобразовано во Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете Труда и Обороны.

114 лет назад (1906) был издан указ Николая II «О временных правилах об обществах и союзах».

Документ позволял организовывать любые, даже оппозиционные, организации без предварительного разрешения. Запрещено было создавать лишь общества, которые преследовали цели «противные общественной нравственности или воспрещенные уголовным законом, или же угрожающие общественному спокойствию и безопасности», либо политические организации, финансируемые из-за границы.

Граждане Российской империи впервые получили гарантированное право на создание общественных организаций, хотя и в весьма урезанном виде. Полностью были лишены этого права военнослужащие и частично — студенты и чиновники. Полиция могла закрыть любое общество, если оно нарушало «общественное спокойствие и безопасность».

В 1910 году был подготовлен проект закона, призванного заменить Временные правила, однако он так и не был внесен в Государственную Думу.

159 лет назад (1861) был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.

Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, куда входили 17 законодательных актов, был подписан императором Александром II 3 марта 1861 года.

Крестьянам были присвоены гражданские права (свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров, приобретение недвижимого имущества на своё имя), а также юридическая свобода. Однако земля объявлялась собственностью помещиков. За отводимые наделы крестьяне на положении «временнообязанных» несли повинности в пользу помещиков, которые практически не отличались от крепостных.

167 лет назад (1853) именным указом императора Николая I была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах».

Впервые была упорядочена организационная структура пожарной охраны, которая была заложена еще в 1649 году.

Согласно документу, все российские города была разделены на семь разрядов. К первому относились города с населением не более двух тысяч жителей, а к седьмому — от 25 до 30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером.

Команды пожарных комплектовались военными. Такой порядок просуществовал до 1874 года, когда вышел указ о введении в России всеобщей воинской повинности. Было разрешено доукомплектовать пожарные команды молодыми солдатами. Лица, принятые на службу в пожарную охрану, освобождались от призыва в армию.

70 лет назад  (1950) был получен новый радиоактивный химический элемент — Калифорний.

98-й элемент таблицы Менделеева был синтезирован в Калифорнийском университете в Беркли группой физика-ядерщика Гленна Сиборга. Новый элемент авторы открытия назвали в честь своего университета.

Калифорний — один из самых дорогих материалов в мире. Получение одного грамма металла обходится порядка 30 миллионов долларов. Этот химический элемент производят только в двух местах: российской городе Димитровград и Окриджской национальной лаборатории в США.


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Добавлено: 17 мар 2020 в 02:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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