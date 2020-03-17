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Новости » Шоу-бизнес » Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"
Дискриминация в TikTok: модераторы должны были ограничивать видео с "некрасивыми" и "бедными"
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 мар 2020 в 18:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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