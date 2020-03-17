Евросоюз шантажирует Молдавию: беженцы в обмен на безвиз

Молдавия в очередной раз может столкнуться с проблемой отмены безвизового режима со странами Европейского союза. Европейская комиссия разработала законопроект, который предполагает отказ в выдаче виз, чтобы побудить некоторые страны, не являющиеся членами ЕС, сотрудничать в деле репатриации лиц, которым не удалось получить убежище.

Увеличение числа беженцев из Африки и Ближнего Востока, столкнувшихся с войной и нищетой, с 2015 года привело к политическим разногласиям в Старом свете.

«Прибытие более миллиона граждан привело к волнениям, правительство под давлением было вынужденно отправлять домой тех, кто не смог получить убежища в Евросоюзе», — отмечается в материале немецкой газеты Die Welt.

В связи с этим, констатируют в Еврокомиссии, возникла и другая проблема: страны транзита сами часто сталкиваются с огромными макроэкономическими проблемами и проблемами безопасности, вызванных наплывом мигрантов. Поэтому они неохотно принимают данную категорию лиц, опасаясь, что они могут осесть, устанавливают на их пути барьеры.

Под категорию «государств-транзитеров» попадает и Республика Молдавия, которая непосредственно граничит с «европейской» Румынией. В стране регулярно проводятся учения по отработке мер недопущения в страну нелегалов из ближневосточных стран. пограничная полиция Молдавии во взаимодействии с приданными силами специального назначения и миграционной службой учились взаимодействовать в условиях, приближенных к реальным. Так, в 2015 году они учились управлять потоком в 200 беженцев. Это мероприятие дало возможность проверить уровень подготовки персонала сектора пограничной полиции города Унгены и Западного регионального управления по действиям в кризисных ситуациях.

Согласно внесенной комиссией ЕС законодательной инициативе, страны, которые не будут сотрудничать с Евросоюзом в этом вопросе, рискуют сначала увидеть меньше дипломатических виз и виз, выдаваемых обладателям служебных паспортов. Если это не приведет к изменению ситуации, под санкции попадут все граждане этих государств. Разработанный механизм предполагает сокращение количества окон обслуживания в консульствах.

Теоретически не имеющей визового режима с европейским странами Молдавии нечего опасаться, однако эксперты считают, что ситуация может иметь более глубокие последствия, чем кажется первоначально.

«Я думаю, политика Европейского союза будет в дальнейшем преследовать цели приспособить страны, которые находятся на границе с ЕС к миграционной политике Евросоюза», — заявил в интервью kp.md политический аналитик Корнелиу Чуря.

По его словам, Кишиневу еще предстоит понять и ощутить, в чем конкретно состоит этот подход к странам Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Украина и Молдавия).

Такую позицию разделяет и бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) РМ Валерий Осталеп. Он считает, что если Евросоюз решит привлечь Молдавию в программу размещения беженцев, то меры убеждения будут очень жесткими.

«Молдавия и Запад не являются равноправными партнерами. Если мы как государство хотим изменить это положение вещей, следует говорить о возвращении себе суверенитета, которым сегодня мы не обладаем. Именно ошибки властей за последние 10 лет привели к этому (в РМ в этот период, до лета 2019 года, у власти находилась Демпартия). Важно понимать, что любые попытки Молдавии выйти из сложившейся формулы рискуют наткнуться на очень жесткий ответ со стороны Запада — не для того он так кропотливо работал в нашей стране на протяжении последних десяти лет», — сказал Осталеп.

ИА Newstes сообщало, что последний раз с реальной угрозой отмены безвизового режима Молдавия оказалась в 2018 году. В своем отчете по региону Европейская комиссия выразила беспокойство увеличением числа граждан, просящих убежища в странах ЕС, неудовлетворительными показателями в борьбе с коррупцией и обеспечением региональной безопасности, отходом от демократических принципов. В отчете Еврокомиссия требовала от Кишинева принять безотлагательные меры. Молдавские власти тогда не согласились с критикой в свой адрес, высказав уверенность в том, что озвученные в отчете Еврокомиссии указания носят рекомендательный характер для всех стран Восточного партнерства.

«Рекомендации Европейской комиссии будут проанализированы и включены в Национальный календарь по выполнению рекомендаций, указанных в отчете ЕК по Механизму приостановления безвизового режима», — пообещали в МИДЕИ.