Forbes включил Балагова в список "перспективных европейцев до 30 лет"

Эксперты из издания Forbes включили 28-летнего российского режиссера Кантемира Балагова в список "30 самых перспективных европейцев до 30 лет".

Кинематографиста из России оценили за дебютный фильм "Теснота", который в 2017 году получил приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале, а также драму "Дылда" (2019 год). Эта картина попала в шорт-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм".

В рейтинг также включили 29-летнего предпринимателя Ивана Нечунаева из Томска и украинскую хип-хоп-исполнительницу Alyona Alyona (Алена Савраненко).

Всего в список попало 300 европейцев, которых разделили по десяти разным отраслям (в каждый попало 30 представителей). Так, Балагова и Савраненко включили в раздел "Развлечения", а Нечунаева в "Финансы".

На проведение исследования у экспертов ушло несколько месяцев.