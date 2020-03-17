"Хорошо бы держаться". Путин оценил ситуацию с ростом цен на бензин

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с кабмином прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин, сообщает РИА Новости.

"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний – чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% ... Сейчас уж не говорю – цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне", – сказал Путин.

После того, как участники Организации стран – экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи, нефтяные котировки и курсы валют обрушились. Немалое влияние на мировую и национальную экономику также оказывает пандемия коронавируса.

Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI – с февраля того же года. По данным на 17 марта, мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи.

Ранее радио Sputnik сообщило о росте цен на нефть на 5%.