Япония решила выделить Ирану 23 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом

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Правительство Японии решило выделить Ирану 23,5 миллиона долларов, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Tehran Times.

«Я глубоко признателен за то, что правительство Японии предоставит Тегерану медицинскую помощь», — заявил посол Ирана в стране Мортеза Рахмани-Моваххед.

РИА Новости отмечают, что о решении правительства ранее заявил глава японского МИД Мотэги Тосимицу. Он подчеркнул, что в Иране число заразившихся приближается к 15 тысячам человек — это третий крупнейший показатель после Китая и Италии.

«Распространение вируса вызывает огромное беспокойство для всего международного сообщества», — подчеркнул Тосимицу.

По последним данным, всего в Иране заражено больше 14,9 тысячи человек. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.