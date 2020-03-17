Ярослав Богданов о пандемии COVID-19: необходима дополнительная структура глобального регулирования

Коронавирус внес свои коррективы в мировую безопасность – это очевидно, считает председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов. Эксперт указал на неготовность национальных правительств и международных бюрократий качественно и консолидировано реагировать на вызовы подобного рода. А основополагающий регулятор всех сфер человеческой деятельности – ООН и вовсе оказался парализован в свете последних данных ВОЗ – за сутки заражено около 14 тысяч человек, умерли 862 человека. По сути Организация лишь констатирует факты и цифры, не предлагая единых норм и мер по прекращению нарастающей паники в обществе.

Страны стихийно закрывают границы. Россия ограничит въезд иностранцев в страну с 18 марта до 00.00 часов 1 мая. Евросоюз также закрыл границы на 1 месяц, разрешение возможно только для действительно важных поездок. Таким образом, миллионы работающих в странах ЕС из стран с развивающимися экономиками оказались без возможности зарабатывать средства, и это обстоятельство еще больно «аукнется» впоследствии.

Сейчас все действия властей выглядят хаотично и децентрализовано, а высокий уровень распространения информации не добавляет спокойствия населениям стран, сказал Ярослав Богданов. Например, вот так выглядят полки немецких супермаркетов

Попытка Трампа перекупить немецких ученых, дальше всех продвинувшихся в разработке вакцины против COVID-19, говорит нам, что в этой ситуации даже речи не идет о союзничестве или солидаризации. В этой «войне» каждый сам за себя.

, - считает Богданов.

Для предотвращения хаоса необходим международный альянс, союз, организация, которая должна соответствовать современным вызовам в век технологий, когда очевидно, что одним из орудий мощного поражения стала информация. В решении проблемы коронавируса человечество стоит только в начале пути. Последние данные ВОЗ только подтверждают, что власти всех стран далеки от контроля над ситуацией. Когда обстановка перейдет в стадию стабилизации человечество должно по-новому взглянуть на систему безопасности.